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Шевченко: в украинской сборной россиян не будет

Шевченко: в украинской сборной россиян не будет
Андрей Шевченко, главный футбольный тренер Украины, исключил возможность попадания российских спортсменов в украинскую сборную, отметив, что не видит в России достойных кандидатов.

По информации replyua.net со ссылкой на tribuna.com, такое заявление от легендарного футболиста прозвучало во время закрытой встречи с ультрас. По словам Шевченко, он ответил ультрас по поводу приглашения россиян в сборную то же самое, что и всем остальным. «Из чемпионата России нет ни одного игрока, которого я хотел бы вызвать. Более того, нет футболистов и в других странах, которые могли бы играть в нашей сборной», подчеркнул наставник. Нужно отметить, что, если в украинских клубах из россиян никто не играет, то в России украинских футболистов немало.

За российские клубы сейчас играют Артем Милевский, Филипп Будковский, Марко Девич, Тарас Михалик, Андрей Пилявский, и эти ребята могли бы выступать, теоретически разумеется, за сборную Украины. Напомним, что днем ранее Шевченко «уволил» из сборной Ракицкого, и тот вернулся обратно в «Шахтер». Кроме того, наставник внес и некоторые другие изменения перед матчами с Косово и Турцией.

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