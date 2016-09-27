валюта
СпецтемаПавел Нусс: Дождались. «Батькивщина» предложила федерализацию Украины

СМИ Испании: Коноплянка играет все хуже и хуже

СМИ Испании: Коноплянка играет все хуже и хуже
Испанское издание Estadio Deportivo опубликовало материал «Кошмар Коноплянки», в котором журналисты рассказывают о том, что украинский футболист «выглядит на поле все хуже и хуже».

По информации replyua.net, журналисты раскритиковали игру Евгения Коноплянки после того, как он перешел в немецкий клуб. В материале говорится о том, что спортсмен проводит на поле все меньше времени, а на недавнем матче против команды «Хоффенхайма» Коноплянку даже не включили в заявку, хотя до этого информации о травмах или других проблемах не появлялось. Автор статьи не исключает, что Маркус Вайнцирль совершил ошибку, поставив Коноплянку на правый фланг, ведь у украинца другая любимая позиция – слева.

По словам автора материала, Коноплянка в составе «Шальке» ни разу не был замечен на левом фланге, и это большое упущение наставника клуба, поскольку на левый фланг он предпочитает ставить своего любимчика Бреля Емболо, который, как и украинец, является новичком в «Шальке». Также автор припомнил Коноплянке его игру за «Севилью», отметив, что футболист тоже не показывал какие-то результаты.

Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 сен 2016
12380

Налоговые органы Украины готовят неприятный сюрприз владельцам авто

Как передает replyua.net, в Украине в скором времени может резко подорожать бензин и другие виды топлива. Причиной этого станут изменения налогового законодательства – соответствующий законопроект


Свежие новости

Глава Нацполіції пояснила, які зміни чекають українців

Эксперты ВОЗ: все население Земли дышит отравленным воздухом

Хто замінував Roshen у Києві?

Наші сапери очистили понад 2.6 тисяч га землі за період АТО - Міноборони

Синоптики: в октябре в Украину вернется «лето»

Дипломат: американцы любят Путина только по одной причине

Тесть нардепа володіє дорогою квартирою в Києві

Эксперты назвали 13 самых ненавистных и раздражающих привычек

"Самопоміч" закликає скликати ВРУ для позачергового засідання та звільнити низку суддів

СМИ Испании: Коноплянка играет все хуже и хуже

В Украине появился новый железнодорожный маршрут

В Беларуси больше 160 тысяч беженцев из Украины

Портников: схема действий российских «бандитов-правоохранителей»

Дебаты Трампа и Клинтон: республиканец троллил Клинтон, демократка пророчила безработицу при миллиардере

Резкий скачок цен на нефть в ожидании встречи ОПЕК

Крымчане жалуются на «вкусные российские деликатесы»

Евродепутат предупредил об «остановке» безвиза для Украины

Ник Вуйчич второй раз посетил Киев

Деньги нашлись: бабушка Кабаевой скупает квартиры у миллионеров

Рассталась еще одна знаменитая голливудская пара

 Новости за день