СМИ Испании: Коноплянка играет все хуже и хуже

Испанское издание Estadio Deportivo опубликовало материал «Кошмар Коноплянки», в котором журналисты рассказывают о том, что украинский футболист «выглядит на поле все хуже и хуже».
По информации replyua.net, журналисты раскритиковали игру Евгения Коноплянки после того, как он перешел в немецкий клуб. В материале говорится о том, что спортсмен проводит на поле все меньше времени, а на недавнем матче против команды «Хоффенхайма» Коноплянку даже не включили в заявку, хотя до этого информации о травмах или других проблемах не появлялось. Автор статьи не исключает, что Маркус Вайнцирль совершил ошибку, поставив Коноплянку на правый фланг, ведь у украинца другая любимая позиция – слева.
По словам автора материала, Коноплянка в составе «Шальке» ни разу не был замечен на левом фланге, и это большое упущение наставника клуба, поскольку на левый фланг он предпочитает ставить своего любимчика Бреля Емболо, который, как и украинец, является новичком в «Шальке». Также автор припомнил Коноплянке его игру за «Севилью», отметив, что футболист тоже не показывал какие-то результаты.
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