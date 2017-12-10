Ломаченко одержал победу над Ригондо

Поединок между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо завершился победой украинца, передает replyua.net. Уникальный бой проходил в Нью-Йорке, и украинский боксер смог успешно защитить пояс чемпиона во втором полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации.
37-летний кубинец не смог одолеть более молодого и уверенного в себе Ломаченко. За этим боем следили миллионы, а арена в Мэдисон Сквер-гарден была переполнена – она не смогла вместить всех желающих увидеть уникальный бой. Украинского боксера зрители приветствовали стоя – в США Ломаченко знают и уважают. Во втором и третьем раундах Ригондо несколько раз повел себя некрасиво в ринге, что было встречено недовольным гулом в зале. Кубинец извивался в ринге, буквально как змея, пытая уйти от ударов украинца.
Уже в пятом раунде Ломаченко быстро атаковал кубинца, а Ригондо, в свою очередь, после гонга хотел ударить Василия, и такой некрасивый жест вывел украинца из себя. В следующем раунде рефери отобрал у кубинца очко за то, что он придерживал руки украинца, а потом Гильермо и вовсе отказался боксировать, заявив, что получил травму руки.