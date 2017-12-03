Украинский боксер дал прогноз на поединок Ломаченко-Ригондо

Денис Беринчик, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде-2012, дал свой прогноз на поединок между Гильермо Ригондо, представителем Кубы, и Василием Ломаченко, представителем Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, поединок состоится в Соединенных Штатах 9 декабря.
«Бой будет, наверное, 50 на 50. Я, конечно, буду болеть за Ломаченко, буду переживать за него, буду надеяться, что он выиграет. Он отдал много сил, но соперник не подарок и этот бой не будет подарком. Все может случиться, ведь это его величество бокс. Я думаю, что у команды Ломаченко не будет сложностей с выбором тактики», - отметил Беринчик. По его словам, Ригондо обязательно будет придерживаться собственной тактики, но команда Ломаченко наверняка осведомлена о том, что может предпринять кубинец, поэтому украинский боксер должен «показать высший класс».
По мнению Беринчика, поединок может завершиться уже в самых первых раундах, если украинец сможет попасть по кубинцу, но в то же время Беринчик не исключает, что поединок может растянуться и завершится примерно в десятом раунде нокаутом.