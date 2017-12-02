Ригондо-Ломаченко: букмекеры дали прогноз на поединок

9 декабря вечером (по киевскому времени – 10 декабря утром) Василий Ломаченко, чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO, проведет поединок с Гильермо Ригондо, представителем Кубы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, чемпионский бой состоится в Соединенных Штатах.
Большинство букмекеров делают ставки на украинского спортсмена, считая его фаворитом этого ожидаемого поединка. Коэффициент на победу украинца составляет 1,14, а вот коэффициент на победу Ригондо – только 5,00. Наименее вероятным вариантом букмекеры считают ничью – только 23,00. Что касается того, как именно завершится бой, то досрочная победа Ломаченко оценивается коэффициентом 1,73, а победа по очкам - 3,25. На досрочный успех Ригондо букмекеры дают коэффициент 6,00, а на победу кубинца решением судей - 21,00. Напомним, что Боб Арум, известный промоутер, дал свой прогноз относительно боя между Ригондо и Ломаченко.
«Когда смотришь бои Ригондо, то видишь фантастического бойца, который агрессивно накапливает очки, а затем просто добирается до победы. Это кубинский стиль. Просто победа по очкам. У боксеров из Восточной Европы другой стиль. Так что я думаю, это будет очень хороший бой. Ригондо не сможет победить Ломаченко решением судей», - считает промоутер.