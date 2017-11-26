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Шабранский проиграл поединок против российского боксера

Шабранский проиграл поединок против российского боксера
Вячеслав Шабранский, украинский боксер, не смог противостоять в бою более опытному россиянину Сергею Ковалеву. Как передает replyua.net, украинец потерпел поражение в поединке, который несколько часов назад завершился в Нью-Йорке, в театре Мэдисон-сквер-гарден.

30-летний Шабранский, уроженец Житомира, потерял шансы стать чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO. Изначально букмекеры делали ставки именно на российского спортсмена, и они не ошиблись. Ковалев считается более опытным боксером. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. В течение всей битвы Ковалев имел тотальное преимущество и до остановки боя трижды отправлял украинца на настил ринга. Шабранский начал профессиональную карьеру только пять лет назад.

Летом 2014 года состоялся бой Вячеслава Шабранского с американским боксёром Деметриусом Уокером (7-5-1), которого Вячеслав победил нокаутом в 1-м раунде затратив на это всего 48 секунд, тем самым подтвердив свою репутацию панчера. До поединка с Ковалевым на счету Шабранского было 19 побед и ни одного поражения. Украинец провел 20 боев.
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