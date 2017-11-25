Поединок Ковалев-Шабранский: когда и где посмотреть?

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке состоится один из самых ожидаемых поединков этой осени: за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO поборются представитель России Сергей Ковалев и представитель Украины Вячеслав Шабранский.
Как информирует replyua.net, вакантный пояс «освободился» после того, как Андре Уорд завершил спортивную карьеру. Фаворитом предстоящего боя букмекеры называют россиянина, который является более опытным боксером, нежели украинец. Котировки на ничью составляют 29,00, на победу Шабранского – 8,00, на победу Ковалева – 1,07. По местному времени бой должен начаться приблизительно в полночь, по киевскому – около семи часов утра воскресенья. Отмечается, что ни один из украинских телеканалов не купил права на трансляцию, поэтому по телевизору поединок посмотреть не удастся.
Бой будут транслировать зарубежные каналы, в том числе и российские. В России бой ждут не меньше, чем в Украине, и его в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Украинцы смогут посмотреть прямую трансляцию по интернету на boxing-mma, а также по казахстанскому телеканалу Хабар, по американскому HBO.