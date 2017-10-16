Джошуа сделал сенсационное признание о поединке против Кличко

Энтони Джошуа, британский боксер, заявил о том, что Владимир Кличко мог победить в поединке, поскольку сам Джошуа был в шаге от поражения.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на XSport, британец признался, что только его волевые качества помогли одержать непростую победу. «Когда я упал, я понял, что это может быть конец. Я знал, что могу остаться в ринге и принять поражение. Я думал о том, что Кличко очень силен, возможно, так силен, что сможет победить. Но мои инстинкты заставили меня подняться, и я дал себе установку пройти этот раунд. Затем в девятом раунде я сказал ему, что если он не нокаутирует меня, то это сделаю я», - заявил британец.
По его словам, в тот момент, когда уже прозвучал гонг, он взглянул на Кличко и лишь тогда почувствовал, что может вернуться в поединок и одержать победу нокаутом. Напомним, что после этого поединка Владимир Кличко завершил свою спортивную карьеру.