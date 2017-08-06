Блогер: Ломаченко доказал, что украинский бокс – один из самых сильных в мире и у братьев Кличко есть хорошие преемники

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Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира среди профессионалов по версии WВО, уверенно победив претендента на чемпионский пояс колумбийца Миггеля Марриаги. Доминирование украинца после 4 раунда стало тотальным, в 7 раунде претендент отправился в нокдаун, а в 8-м отказался продолжать бой. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Павло Правый.По его словам, Василий Ломаченко в очередной раз доказал, что украинский бокс – один из самых сильных в мире и у братьев Кличко есть хорошие преемники, которые продолжат нести славу Украины далеко за пределы нашей страны.Также Павло Правый отмечает, что Чемпиона мира и одного из лучших бойцов мира Александра Усика знают почти все. «Украинские «зрадоманы» по заказу из Кремля даже обливать Усика грязью, рассказывая истории о том, что он просто зарабатывает деньги в Украине, а живет со своей семье в Крыму», – написал блогер. Он отмечает, что, если коротко: Александр Гвоздик, Сергей Дзиндзерук, Андрей Котельник, Юрий Нуженко, Вячеслав Сенченко, Виктор Постол, Владимир Сидоренко – это только те боксеры, которые являются или были чемпионами мира среди профи по одной из версий.