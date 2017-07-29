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Поединок состоится: точная информация о бое Джошуа-Кличко

Поединок состоится: точная информация о бое Джошуа-Кличко
BoxRec, один из самых авторитетных порталов, посвященных боксу, разместил информацию о том, что поединок-реванш между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко обязательно состоится, информирует replyua.net. По данным источника, поединок-реванш уже добавлен в базу данных, и, скорее всего, он состоится 11 ноября текущего года.

Впрочем, пока неизвестно место проведения поединка. Эксперты предполагают, что боксеры могут встретиться в Лас-Вегасе, хотя ранее были заявлены такие города, как Дубай и Кардифф. Также отмечается, что бой пройдет на T-Mobile Arena. Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что Владимир Кличко решится на реванш, если тот пройдет за пределами Великобритании. Хирн также отметил, что у американского Лас-Вегаса лучшие шансы среди претендентов на проведение повторного поединка между боксерами.

Промоутер утверждал, что якобы Кличко требовал большую сумму гонорара за поединок и говорил, что согласится, если ему заплатят больше, чем за первый бой. Однако сам украинец недавно в интервью заявил, что деньги не являются для него мотивацией, и он никогда не думает о размере гонорара.
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