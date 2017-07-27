Чемпион мира: Кличко упустил свой шанс навсегда

Владимир Кличко уже никогда не сможет вернуться в прежнюю форму, он уже никогда не покажет того, что демонстрировал в предыдущих поединках, и его шанс навсегда упущен.
Как передает replyua.net со ссылкой на Fighthype, об этом заявил Дэвид Хэй, бывший чемпион мира по боксу по версии WBA. «Как по мне, то лучшим в супертяжёлом дивизионе на данный момент является Энтони Джошуа… Я смотрел его бой с Владимиром Кличко. Это было потрясающе. Этот бой войдёт в историю как один из величайших», заявил боксер. По его словам, украинский спортсмен уже не сможет стать тем, кем он был раньше, он упустил свой шанс, хотя по-прежнему все еще хорош. Напомним, что, скорее всего, поединок реванш между Кличко и Джошуа состоится.
Ранее Владимир отметил, что для него размер гонорара не так важен, как само участие в поединке, и у него всегда очень высокая мотивация побеждать, а деньги уходят на дальний план. Нужно отметить, что реванш может состояться этой осенью.