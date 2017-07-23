Усика назвали лучшим боксером мира

Александр Усик, украинский спортсмен, стал лучшим боксером мира в тяжелом весе согласно версии ESPN, и получить такой титул украинцу помогло минимальное количество боев для того, чтобы стать чемпионом мира.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал ESPN, в сообщении, опубликованном после обнародования рейтинга, сказано о том, что Александр Усик провел рекордно минимальное количество боев для того, чтобы завоевать титул чемпиона мира. Украинец выходил в ринг всего десять раз, тем самым побив рекорд, который ранее принадлежал легендарному Эвандеру Холифилду. Этому спортсмену понадобилось двенадцать поединков, чтобы стать чемпионом. Следующие места в рейтинге ESPN по тяжелому весу занимают россияне Мурат Гассиев (второй) и Денис Лебедев (третий), поляк Кшиштоф Гловацки (четвертый) и латыш Майрис Бриедис (пятый).
Нужно отметить, что в сентябре этого года Усик встретится в ринге с Марко Хуком из Германии, который в этом рейтинге оказался на седьмой строчке. В начале апреля Усик защитил титул чемпиона мира в поединке против Майкла Хантера из Соединенных Штатов.