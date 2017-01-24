Поединок Джошуа-Кличко стал одним из самых ожидаемых в 2017 году

BoxingInsider сообщает о том, что поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко вошел в топ-3 самых ожидаемых боксерских боев в текущем году, информирует replyua.net.
Также в тройку самых ожидаемых поединков вошел бой между Дэниэлом Джейкобсом и Геннадием Головкиным и поединок между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйвезером-младшим. Журналисты сообщают, что уже в апреле этого года фанаты станут свидетелями очень большого и настоящего боя между Джошуа и Кличко. «Кличко доминировал длительное время, однако он уже находится в довольно солидном возрасте. Пояса он потерял в бое против Тайсона Фьюри, и он не выходил на ринг уже больше года, тем и интереснее будет следующий поединок. Джошуа выиграл все поединки нокаутом, и он является главным претендентом на все пояса в супертяжелом весе», говорится в сообщении.
Однако эксперты отмечают, что перед поединком накопится множество вопросов, и не факт, что победителем выйдет британец – на исходе боя может сказаться нервное напряжение, большой опыт украинца или недостаток определенных навыков ведения боя с таким мощным соперником, как Кличко.