Стало известно о новом сопернике Кличко на ринге

Жилберто Мендос, президент Всемирной ассоциации боксеров, рассказал о схеме организации ближайших боксерских поединков в супертяжелом весе, информирует replyua.net со ссылкой на boxing-mma.com.
Портал сообщает, что Мендос рассказал о самых ближайших поединках. «В прошлом году мы не смогли завершить турнир, который создавали. Не завершили, потому как были проблемы разного характера. Я проясню для всех болельщиков – Энтони Джошуа и Владимир Кличко будут сражаться за титул суперчемпионов в супертяжелом весе по версии WBA. Также мы увидим поединок между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо. Они сразятся за титул регулярного чемпиона по этой же версии. Если Кличко победит в поединке, он встретится с Луисом Ортисом. Если победит Джошуа, то ему также предстоит выйти на ринг вместе с Ортисом», сообщает Мендос.
После боя между Бриггсом и Окендо победитель выйдет на ринг против Александра Устинова. Напомним, что поединок Кличко-Джошуа состоится на лондонском стадионе Уэмбли 29 апреля. Нужно отметить, что билеты раскупили сразу после того, как они появились в продаже.