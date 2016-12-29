Ломаченко назвали самым эффективным боксером 2016 года

Рейтинг самых эффективных боксеров по итогам текущего года возглавил украинский спортсмен Василий Ломаченко. Как сообщает replyua.net, рейтинг лучших боксеров составляли в компании Compubox, которая по итогам года подсчитывает количество ударов в поединках по боксу.
Рейтинг называется «Плюс/Минус», и в нем рассчитывается разница между количеством пропущенных и нанесенных ударов спортсменами. Украинский боксер оказался лидером рейтинга, и его показатель достигает почти 21 процента. Всего один пропущенный джеб приходится на пять точных джебов Ломаченко. Также украинца назвали самым надежным боксером по итогам года – он пропустил всего 16 процентов ударов от своих соперников.
Этот год для 28-летнего украинца, пожалуй, стал самым удачным за все время. Ранее Василия Ломаченко назвали лучшим боксером планеты по версии американского телеканала НВО, который чаще всего транслирует боксерские поединки. Победа в этой номинации Ломаченко досталось после поединков против Николаса Уолтерса и Рамона Мартинеса.