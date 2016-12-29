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Ломаченко назвали самым эффективным боксером 2016 года

Ломаченко назвали самым эффективным боксером 2016 года
Рейтинг самых эффективных боксеров по итогам текущего года возглавил украинский спортсмен Василий Ломаченко. Как сообщает replyua.net, рейтинг лучших боксеров составляли в компании Compubox, которая по итогам года подсчитывает количество ударов в поединках по боксу.

Рейтинг называется «Плюс/Минус», и в нем рассчитывается разница между количеством пропущенных и нанесенных ударов спортсменами. Украинский боксер оказался лидером рейтинга, и его показатель достигает почти 21 процента. Всего один пропущенный джеб приходится на пять точных джебов Ломаченко. Также украинца назвали самым надежным боксером по итогам года – он пропустил всего 16 процентов ударов от своих соперников.

Этот год для 28-летнего украинца, пожалуй, стал самым удачным за все время. Ранее Василия Ломаченко назвали лучшим боксером планеты по версии американского телеканала НВО, который чаще всего транслирует боксерские поединки. Победа в этой номинации Ломаченко досталось после поединков против Николаса Уолтерса и Рамона Мартинеса.
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