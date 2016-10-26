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Кличко вперше в кар'єрі за рік не вийде на ринг

Кличко вперше в кар'єрі за рік не вийде на ринг
Український боксер буде відновлюватися і готуватися до повернення навесні. Епопея з організацією 69-го поєдинку в профі Володимира Кличка завершилася нічим: в цьому році на рингу українець так і не з'явиться. Приводом для скасування бою, який планувався на 10 грудня, стала невелика травма гомілки, отримана 40-річним боксером на тренуванні, інформує replyua.net.

«У пошкодженні Володимира немає нічого страшного, але йому потрібен перепочинок у тренуваннях. Якби ми вже уклали контракт на бій, то Кличко відбоксував би в грудні. Тепер же краще, щоб він належним чином відновився. До того ж в цьому році він двічі безуспішно готувався до реваншу з Тайсоном Ф'юрі», - пояснив причини такого рішення менеджер українця Бернд Бенте.

Також німець, як і Едді Хирн, менеджер Ентоні Джошуа, з яким Володимиру пророкували зустріч, визнає, що залишилися до 10 грудня всього шість тижнів, що замало для гарної розкрутки «суперфайта».

До всього цього додається нерішучість WBA, яка вже третій тиждень не може придумати, що робити зі своїм чемпіонським поясом, від якого відмовився Тайсон Ф'юрі. Однак все, що відбувається не означає, що Кличко і Джошуа тепер не зустрінуться. Якщо взимку британець успішно захистить свій титул IBF (суперника йому активно шукають – зокрема, говорять про американця Еріка Моліні), то дуже ймовірно, що бій з українцем йому організовують навесні 2017 року.

Володимир же вперше з початку професійної кар'єри в 1996-му за рік не проведе жодного бою. До цього найбільш неактивними були 2009 і 2011 роки, коли він бився по разу – з Русланом Чагаєвим і Девідом Хеєм відповідно.

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