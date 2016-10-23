валюта
СпецтемаБлогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів | Посетите новый финансовый форум

Александр Усик стал лучшим боксером года

Александр Усик стал лучшим боксером года
На своей странице в Инстаграме Александр Усик сообщил радостную новость – сегодня он узнал о том, что Всемирная боксерская организация признала его боксером года, информирует replyua.net. Украинский тяжеловес впервые удостоился столь почетного звания, и его признали спортсменом года не только благодаря всем победам, но и благодаря недавнему поединку с Кшиштофом Гловацким, представителем Польши.

В этом поединке украинец одержал сенсационную победу и побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда, боксера из США. Команда украинского тяжеловеса сейчас готовится к следующему бою. Пока нет точной информации о том, где и когда он состоится. Промоутеры уже называют два варианта – бой может состояться в Нью-Йорке 10 декабря или в Киеве 24 декабря. Усику придется провести очередной поединок до конца текущего года, поскольку именно до конца декабря украинец обязан защитить свой пояс.

Чтобы сделать это, достаточно провести бой с одним из боксеров, который входит в ТОП-15 по версии WBO. Промоутеры не исключают, что очередной бой Усик проведет на одной земле в Киеве. Естественно, об этом также мечтают и все фанаты, - чтобы Усик защитил пояс в Украине.

Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
36885

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена

22 окт 2016
29409

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе вновь доказал свою преданность Украине и украинскому народу. И это все на фоне постоянных криков внутренних политических врагов Украины: Савченко,


Свежие новости

Моторолі в «ДНР» знайшли заміну

Александр Усик стал лучшим боксером года

Тарифы на отопление: во сколько обойдется тепло в доме?

Пловцы из Украины установили новые рекорды и завоевали пять медалей на Кубке мира

Эксперт: власть никогда не скажет, чем закончится повышение тарифов для населения

Жителей Киева ждут новые штрафы

Дональд Трамп сообщил, чего от него ждать в его первые 100 дней президентства

Сотник: великий полководец позади Шварценеггера

В Москве установили памятник Яшину с неверными датами

Турция готовится к бомбардировкам в Ираке

Олешко: Не такі страшні кремлівські гниди, як власні воші, які плигають в Україні

Социолог: о покойниках плохо не говорят, но бывают исключения

Каспаров: нереализованные ожидания Майдана

Киевские врачи провели уникальную операцию

Портников: несомненно, Путин войдет в историю

Названы страны с самым дорогим и самым дешевым бензином

Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Трампа

Панфилов: РФ никогда не выполнит своих обязательств

Немцы начали строительство завода в Ивано-Франковской области

Сатирика Задорнова госпитализировали прямо со сцены

 Новости за день