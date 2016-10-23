Александр Усик стал лучшим боксером года

На своей странице в Инстаграме Александр Усик сообщил радостную новость – сегодня он узнал о том, что Всемирная боксерская организация признала его боксером года, информирует replyua.net. Украинский тяжеловес впервые удостоился столь почетного звания, и его признали спортсменом года не только благодаря всем победам, но и благодаря недавнему поединку с Кшиштофом Гловацким, представителем Польши.
В этом поединке украинец одержал сенсационную победу и побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда, боксера из США. Команда украинского тяжеловеса сейчас готовится к следующему бою. Пока нет точной информации о том, где и когда он состоится. Промоутеры уже называют два варианта – бой может состояться в Нью-Йорке 10 декабря или в Киеве 24 декабря. Усику придется провести очередной поединок до конца текущего года, поскольку именно до конца декабря украинец обязан защитить свой пояс.
Чтобы сделать это, достаточно провести бой с одним из боксеров, который входит в ТОП-15 по версии WBO. Промоутеры не исключают, что очередной бой Усик проведет на одной земле в Киеве. Естественно, об этом также мечтают и все фанаты, - чтобы Усик защитил пояс в Украине.
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