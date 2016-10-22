Следующий бой Кличко под большим вопросом

Представители команды Владимира Кличко не могут договориться со своими коллегами, представляющими Лукаса Брауна из Австралии, сообщает replyua.net со ссылкой на BoxingScene.
Как стало известно, австралийский боксер отказался подписывать предоставленный ему контракт, и причина отказа кроется в «маленьком» гонораре в размере одного миллиона долларов за поединок, который должен пройти на территории Германии против украинца Кличко. В издании также отметили, что Кличко уже точно не будет проводить поединок с британцем Энтони Джошуа, который также был запланирован на декабрь. Напомним, что вчера поступала якобы официальная информация о том, что Лукас Браун согласился на поединок, и он должен состояться в немецком Гамбурге 10 декабря.
После обнародования информации о бое Кличко-Браун Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил о том, что крайне недоволен тем, что украинец предпочел сразиться на ринге против австралийца, а не его подопечного. Вообще, вся история со следующем поединком Кличко выглядит уже не просто запутанной, а смешной. Все стороны то и дело постоянно «официально что-то заявляют», но время идет, а достоверной информации так и не поступило.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter