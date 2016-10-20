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Официально: 10 декабря Кличко проведет бой, но не с Джошуа

Официально: 10 декабря Кличко проведет бой, но не с Джошуа
Известное издание Bild сообщает о том, что следующий бой украинский боксер Владимир Кличко проведет не против Энтони Джошуа, информирует replyua.net.

Как стало известно, промоутерам спортсменов не удалось договориться о поединке Кличко-Джошуа, и украинский тяжеловес выйдет на ринг 10 декабря в немецком Гамбурге, а его соперником станет Лукас Браун. В издании отмечают, что Лукас Браун является австралийским супертяжеловесом, и австралиец уже подтвердил эту информацию, заявив о том, что сейчас усердно тренируется, и ему есть, что доказать Владимиру Кличко.

«К бою против Кличко я буду готов на сто процентов», отметил Браун. Напомним, что следующий поединок украинца должен был состояться в Манчестере 29 октября, и на ринг против Кличко должен был выйти британец Тайсон Фьюри, однако он отказался от поединка. Позже было установлено, что Фьюри употребляет кокаин, также ему был поставлен диагноз «маниакальная депрессия». После этого ходили слухи о том, что Кличко сразится с другим британцем – Энтони Джошуа.

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