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Следующий бой Кличко состоится 10 декабря

Следующий бой Кличко состоится 10 декабря
Бернд Бенте, промоутер Владимира Кличко, сделал заявление о том, что его подопечный проведет очередной поединок 10 декабря. Как сообщает replyua.net со ссылкой на DT.ua, промоутер украинского спортсмена подтвердил информацию, которую ранее распространили немецкие СМИ.

Однако промоутер пока оставил в секрете имя соперника Владимира Кличко, при этом отметив, что также пока не может сказать, где будет проведен этот поединок, и пока рассматриваются два города – немецкий Гамбург и британский Манчестер. «Владимир Кличко изъявил желание драться сразу за три престижных титула – IBO, WBA и WBO. Пока не можем сказать, возможен ли такой поединок. К нам еще не поступало ни одного решения от международных боксерских организаций», подчеркнул Бенте.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что соперником легендарного украинца станет британец Энтони Джошуа, о чем заявлял его промоутер Эдди Херн. По его словам, и Кличко, и Джошуа уже дали свои согласия на проведение боя, однако контракт на поединок пока не подписан. 29 октября Кличко должен был встретиться с Тайсоном Фьюри, однако британец отменил поединок.

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