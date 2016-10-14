Фьюри поставили еще один диагноз

Питер Фьюри, дядя и тренер знаменитого британца, заявил о том, что его племянник намерен вернуться в бокс, и он не наркоман, а всего лишь страдает маниакальной депрессией.
Как передает replyua.net, ссылаясь на Сегодня, Питер Фьюри пообещал, что фанаты увидят Тайсона на ринге, и это вопрос времени. «Вчера я разговаривал с ним четыре часа, также в беседе принимал участие отец Тайсона. Из разговора стало понятно, что он живет боксом, но сейчас испытал разочарование, потерял интерес к жизни, однако меры принимаются, идет лечение», подчеркнул тренер. Также он отметил, что у его подопечного нет наркозависимости, и врачи поставили диагноз «маниакальная депрессия».
«Такая депрессия является разновидностью биполярного аффективного расстройства, однако врачи уверяют, что в ближайшее месяцы Тайсон выздоровеет. Фьюри является основным чемпионом в супертяжелом весе, и до него еще никто не смог добиться таких высот. Сейчас Тайсону всего 28 лет, и глупо говорить о завершении карьеры. Мы верим, что его ждет большое будущее», заявил Питер Фьюри. Напомним, что Фьюри отменил поединок-реванш с Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября.
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