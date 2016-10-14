валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Фьюри поставили еще один диагноз

Фьюри поставили еще один диагноз
Питер Фьюри, дядя и тренер знаменитого британца, заявил о том, что его племянник намерен вернуться в бокс, и он не наркоман, а всего лишь страдает маниакальной депрессией.

Как передает replyua.net, ссылаясь на Сегодня, Питер Фьюри пообещал, что фанаты увидят Тайсона на ринге, и это вопрос времени. «Вчера я разговаривал с ним четыре часа, также в беседе принимал участие отец Тайсона. Из разговора стало понятно, что он живет боксом, но сейчас испытал разочарование, потерял интерес к жизни, однако меры принимаются, идет лечение», подчеркнул тренер. Также он отметил, что у его подопечного нет наркозависимости, и врачи поставили диагноз «маниакальная депрессия».

«Такая депрессия является разновидностью биполярного аффективного расстройства, однако врачи уверяют, что в ближайшее месяцы Тайсон выздоровеет. Фьюри является основным чемпионом в супертяжелом весе, и до него еще никто не смог добиться таких высот. Сейчас Тайсону всего 28 лет, и глупо говорить о завершении карьеры. Мы верим, что его ждет большое будущее», заявил Питер Фьюри. Напомним, что Фьюри отменил поединок-реванш с Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября.

Горячая тема: Роман Доник: Прежнего Донбасса уже больше никогда не будет
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 окт 2016
13379

Вашингтон заблокував фінансування Росії по лінії МВФ і Світового банку

У МЗС Росії злякалися директиви американським представникам в фінансових організаціях. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Вашингтон розіслав таємну директиву своїм


Свежие новости

В Украине зафиксирован сильный разброс цен на продукты в разных регионах

Представник ОБСЄ закликає Україну посилити безпеку для ЗМІ

Столтенберг: отношения РФ и НАТО теперь перейдут в другую форму

У Туреччині невідомі обстріляли трасу Анталія-Кемер

Горбенко: большую войну они точно не потянут

Фьюри поставили еще один диагноз

Reuters: В битве за Мосул может погибнуть более 1 миллиона человек

США має багато свідчень причетності РФ до кібератак

Кризис в стране: украинцы в погоне за акциями и скидками

На Донеччині бойовиків приводять до вищої готовності - ГУР

Король Таиланда умер в возрасте 88 лет

Главные факты о Дне защитника Украины

Що має робити Порошенко, щоб не втратити Донбас?

Для реалізації системи відеофіксацій порушення ПДР потрібно $1.5 мільярда

Гидрометцентр дал не радостный прогноз на всю неделю

Нова політична сила в Україні хоче повернути ядерну зброю

В Украине начало дешеветь подсолнечное масло

Обама рассказал, какие фильмы он смотрит на досуге

Новини з зони АТО за минулу добу (13.10.16)

Коммуналка подорожает еще на 30 процентов, - эксперты

 Новости за день