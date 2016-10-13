Больше титулованный британский боксер не сможет выйти на ринг – сегодня поступила официальная информация о том, что Тайсона Фьюри лишили боксерской лицензии из-за медицинских и допинговых проблем. Как информирует replyua.net, о соответствующем решении 13 октября заявили представители Британского комитета по управлению боксом.
В сообщении говорится о том, что решение носит временный характер, и слушание по этому делу, а также по допинговому скандалу пройдет в следующем месяце. По итогам этого заседания в комитете уже смогут принять окончательное решение в отношении спортивной карьеры британца. Напомним, что вчера сам Фьюри отказался от титулов и заявил, что теперь будет заниматься только лечением и оздоровлением. Еще на прошлой неделе представители комитета говорили о том, что боксер может навсегда лишиться лицензии и права официально соревноваться на боксерском ринге.
Фьюри сдал два допинг-теста, и оба оказались положительными – спортсмен уже долгое время сидит на кокаине. Недавно стал известно, что Фьюри посещает кабинет психолога, и несколько дней назад он признался в том, что употребляет наркотики и у него тяжелейшая форма депрессии.
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