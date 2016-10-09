Поединок Джошуа и Кличко может состояться в декабре

Энтони Джошуа и Владимир Кличко могут провести поединок в Манчестере 10 декабря, о чем сегодня заявил промоутер британского спортсмена.
По информации replyua.net со ссылкой на World Boxing News, официально стало известно о том, что украинец Кличко свой следующий поединок проведет против боксера из Великобритании. Источник сообщает о том, что предварительную дату встречи уже объявили – 10 октября. Место встречи останется прежним (как ранее было заявлено на поединок Фьюри-Кличко), и бой состоится на «Манчестер-Арене». Эдди Хирн, промоутер Джошуа, также отметил, что промоутеры Владимира Кличко рассматривают две другие даты – или 3, или 17 декабря, но в любом случае поединок пройдет до конца этого года. Напомним, что Владимир Кличко не выходил на ринг почти целый год – последний раз он сразился в ноябре 2015 года с Тайсоном Фьюри и потерпел поражение.
Поединок-реванш Фьюри откладывал неоднократно, и недавно стало известно, что он отказался от встречи с украинцем, сославшись на «тяжелое состояние здоровья». Взятые допинг-пробы у Фьюри показали, что британский боксер «прочно сидит» на кокаине. Сам Фьюри убеждает всех, что это «из-за депрессии».
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