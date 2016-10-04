Сондерс призвал болельщиков поддержать Фьюри

Билли Джо Сондерс, чемпион по боксу в среднем весе и один из самых близких друзей Тайсона Фьюри, обратился ко всем фанатам бокса с просьбой поддержать британского спортсмена. Как передает replyua.net, ссылаясь на Daily Star, Сондерс рассказал, что общается с Фьюри уже около тринадцати лет, и никогда еще не видел своего друга в таком состоянии.
По словам Сондерса, заявления Фьюри о завершении карьеры – полная ерунда, поскольку Тайсон не сможет долгое время жить без бокса. «Сейчас Тайсон в очень тяжелом положении. Ему срочно требуется помощь. Фьюри еще очень молод, и, если в его жизни не будет бокса, он не проживет и до тридцати лет. Он не понимает, что вредит сам себе, когда часами сидит в Твиттере и постит фотографии. Мне кажется, что он нажал кнопку самоуничтожения», заявляет Сондерс.
Напомним, что ранее британец написал на своей странице в соцсети, что вынужден завершить карьеру, однако несколько часов спустя он взял свои слова обратно, сообщив, что просто пошутил. Несколько дней назад стало известно, что Фьюри употреблял кокаин в не соревновательный период, однако антидопинговое агентство не дисквалифицировало спортсмена.
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