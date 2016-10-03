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Свой следующий бой Кличко может проиграть, - букмекеры

Свой следующий бой Кличко может проиграть, - букмекеры
Букмекерская контора Уильям Хилл, одна из самых известных в Великобритании, не может назвать фаворитом Владимира Кличко в его следующем поединке.

Как передает replyua.net, букмекеры не считают, что украинский боксер сможет одержать победу. По словам экспертов, свой следующий поединок украинский спортсмен проведет 26 ноября, а его соперником станет британец Энтони Джошуа, и у британского спортсмена имеется преимущество над Кличко. Букмекеры оценивают ничью котировкой 26,0, а на победу и Джошуа, и Кличко принимают ставки с коэффициентом 1,91. Напомним, что решение о поединке Кличко и Джошуа было принято несколько дней назад после того, как Тайсон Фьюри отказался проводить бой с украинцем 29 октября в Манчестере.

Сегодня западные таблоиды пестрят еще одной новостью – на своей странице в соцсети Тайсон написал, что завершает карьеру, и бокс был самым неприятным для него занятием в течение всей жизни. Несколько дней назад были вскрыты допинг-пробы Фьюри: в не соревновательный период британский боксер увлекался кокаином, а год назад его также ловили на употреблении запрещенных препаратов.

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