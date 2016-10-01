Тайсон Фьюри оказался наркоманом, но он избежит дисквалификации

Тайсон Фьюри все-таки сдал допинг-тест, и в крови боксера обнаружили не сильнодействующие препараты, а кокаин, однако, несмотря на положительную пробу, британца не дисквалифицируют.
Как передает replyua.net со ссылкой на Guardian, допинг-проба была взята у британского спортсмена 22 сентября, однако в издании утверждают, что употребление кокаина в период, когда спортсмен не готовится к соревнованиям, не может стать причиной дисквалификации, поскольку Фьюри не нарушал правила Всемирного допингового агентства. Нужно отметить, что многие эксперты уже выразили свое недовольство этой новостью, и, по их словам, «налицо доказательства того, что британец является наркоманом, и, возможно, именно из-за своей зависимости Фьюри оказался в глубокой депрессии и отменил поединок-реванш с Владимиром Кличко». Напомним, что четыре дня назад представители Всемирной боксерской организации поставили Тайсона Фьюри перед выбором.
Они обязали британца в десятидневный срок предоставить документы, подтверждающие его «тяжелое состояние здоровья». В противном случае Тайсон Фьюри может лишиться всех титулов. Нужно отметить, что Фьюри уже ловили на допинге, который он принимал незадолго до боя с Кличко, состоявшегося в ноябре прошлого года.
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