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От Фьюри ждут объяснений в течение десяти дней

От Фьюри ждут объяснений в течение десяти дней
Тайсон Фьюри получил предупреждение от организации WBO о том, что в десятидневный срок он должен дать правдивые и четкие объяснения тому, что он отказывается проводить поединок-реванш с Владимиром Кличко. Как информирует replyua.net, британцу придется представить документы и медицинские заключения, согласно которым в настоящий момент он не может выйти на ринг.

Если боксер сможет подтвердить наличие серьезных проблем со здоровьем, руководство организации «войдет в положение» и предоставит британскому боксеру так называемую отсрочку на шесть месяцев, в течение которых он будет продолжать лечение, однако по истечении этого срока Фьюри придется вернуться на ринг и провести бой с украинцем. Если спортсмен не предоставит документы о наличии серьезных проблем со здоровьем, он лишится всех своих титулов. Кстати, он может лишиться чемпионского пояса не только по этой причине.

Ранее он отказался проходить допинг-тест, что также может повлечь серьезное наказание. Бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри должен был состояться 29 октября в Манчестере. По неизвестным причинам Фьюри отказался от поединка.

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