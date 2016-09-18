Усик стал чемпионом и побил рекорд

Александр Усик одержал головокружительную победу над Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона по версии WBO в тяжелом весе. Как сообщает replyua.net, украинский боксер провел двенадцать раундов, которые завершились для него победой.
Нужно отметить, что Усик теперь является не только чемпионом, но и рекордсменом – 29-летнему спортсмену удалось побить рекорд знаменитого Эвандера Холифилда, ставшего за двенадцать боев чемпионом мира. Бой начинался довольно спокойно – и Гловацки, и Усик вели бой с очень осторожных ударов, однако в третьем раунде польский спортсмен начал наседать, однако Усик быстро сориентировался, и Гловацки получил рассечение. В середине поединка оба боксера начали показывать зрелищные удары, однако Усик был более активным, быстрее перемещался.
Ближе к последним раундам Гловацки вымотался – ему было все сложнее держать удары, но он стойко продолжал атаковать. Представитель Симферополя показал феноменальную скорость, что и позволило ему отобрать победу у Гловацки. Впрочем, в последнем раунде Усик упал, но рефери не стал отсчитывать нокдаун, поскольку украинский актер просто оступился.
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