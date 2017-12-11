Россия лишена права голоса в Международном союзе биатлонистов

В Международном союзе биатлонистов было принято решение об изменении статуса Федерации России по биатлону из-за допингового скандала и решения МОК об отстранении РФ от участия в Олимпийских играх 2018 года.
Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, новое заявление Международного союза биатлонистов было обнародовано накануне, 10 декабря, после заседания, на которое журналистов не пустили. В заявлении говорится о том, что Россия сможет участвовать в различных мероприятиях, а также в соревнованиях (Кубок мира по биатлону, коммерческие гонки и т. д.), однако на съездах IBU ее лишат голоса. Президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что решение будет действовать от начала до конца сезона 2017-2018 годов (до конца марта, - ред.). Как говорится в заявлении организации, ее исполнительный комитет рассмотрит возможность восстановления полного членства Российской Федерации позже.
Впрочем, такое решение носит лишь временный характер, и в IBU отмечают, что при любых новых нарушениях со стороны России или же при появлении новых доказательств применения допинга в российском спорте и в частности в биатлоне, Международный союз биатлонистов может и дальше ограничивать членство России.