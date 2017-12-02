Биатлон в Эстерсунде: две медали Украины и расписание гонок

Юлия Джима, украинская биатлонистка, принесла в копилку сборной еще одну медаль – спортсменка завоевала две награды в двух гонках подряд.
Как передает replyua.net, ранее Джима завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке, а в пятницу, 1 декабря, добыла бронзовую медаль в спринте. На этапе в Эстерсунде украинские спортсменки показали отличные результаты – в большой спорт вернулись сестры Семеренко, которые две гонки подряд демонстрируют хорошую стрельбу и неплохую скорость. Сегодня, 2 декабря, фанаты биатлона смогут увидеть спринтерскую гонку у мужчин – она начнется в 15 часов 45 минут по киевскому времени.
Первый этап Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде, завершится завтра, 3 декабря, двумя гонками преследования. Первыми на старт выйдут женщины – пасьют начнется в 14 часов 15 минут по киевскому времени. Следом за женщинами, в 16 часов 15 минут, гонку преследования побегут мужчины. По итогам спринта у украинских биатлонисток очень высокие шансы подняться на пьедестал.