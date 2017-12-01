Биатлон в Эстерсунде: результаты гонок и расписание

На этой неделе в шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону, сообщает replyua.net. Биатлонисты провели уже четыре гонки – синглмикст, смешанную эстафету, две индивидуальные гонки.
Украинским биатлонистам пока удалось завоевать одну награду – усилиями Юлии Джимы в индивидуальной гонке копилка украинской сборной пополнилась бронзовой наградой. Следующие три дня биатлонисты проведут еще четыре гонки. Сегодня, 1 декабря, в 18 часов 45 минут по киевскому времени женщины побегут спринт. Мужской спринт можно будет посмотреть завтра, 2 декабря, в 15 часов 45 минут.
Первый этап Кубка мира в Эстерсунде завершится в воскресенье, 3 декабря, сразу двумя гонками. Мужчины и женщины побегут пасьют. Женская гонка преследования начнется в 14 часов 15 минут, мужчины возьмут эстафету у женщин и побегут пасьют в 16 часов 15 минут. Напомним, что последний этап Кубка мира этого сезона будет проходить в российской Тюмени.