Старт биатлона: у Джимы уже медаль, впереди – новые гонки

Юлия Джима, украинская биатлонистка, накануне, 29 ноября, завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, проходящем в шведском Эстерсунде, передает replyua.net.
Спортсменка стала одной из немногих, кому удалось поразить все двадцать мишеней на огневом рубеже, что и позволило подняться ей на пьедестал почета. Помимо хорошей стрельбы, Джима продемонстрировала неплохую скорость на лыжне, однако ее опередили норвежка и белоруска. Гонку выиграла Надежда Скардино, а второй на финиш пришла Сунневе Сулемдаль. На четвертое место смогла подняться Валентина Семеренко, еще одна украинская биатлонистка. Для Вали такой результат был огромным прорывом – уже несколько сезонов болельщики не видели впечатляющих результатов.
Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде пройдет мужская индивидуальная гонка, начало – в 18 часов 5 минут. Завтра, в пятницу, фанатов ждет женский спринт, а мужской спринт состоится в субботу. Этап в Эстерсунде завершится двумя гонками преследования в воскресенье.