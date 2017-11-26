Старт биатлона: новый сезон начинается уже сегодня

26 ноября, в воскресенье, стартует новый биатлонный сезон в шведском Эстерсунде. Как передает replyua.net, в рамках первого этапа Кубка мира болельщики смогут посмотреть восемь захватывающих гонок.
Сегодня сезон будет открыт двумя стартами: в 15 часов 15 минут по киевскому времени начнется супермикст, а в 18 часов 10 минут можно будет посмотреть смешанную эстафету. Далее биатлонисты возьмут небольшую паузу, а 29 ноября женщины выйдут на старт, чтобы посоревноваться в индивидуальной гонке. Начало гонки – в 18.15. Мужская индивидуалка пройдет на следующий день, 30 ноября, начало в 18 часов 15 минут.
Женский спринт пройдет 1 декабря в 18.45, мужской спринт – 2 декабря в 15.45. Этап в Эстерсунде завершится в следующее воскресенье двумя гонками преследования. 3 декабря женщины выйдут на старт в 14 часов 15 минут, а мужчины побегут пасьют в 16 часов 15 минут.