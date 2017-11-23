Старт биатлонного сезона: расписание гонок в Эстерсунде

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 пройдет в шведском Эстерсунде с 26 ноября по 3 декабря, информирует replyua.net. Для фанатов биатлона, которые ждали сезон несколько месяцев, это огромное событие, тем более, что в рамках первого этапа состоится большое количество гонок – целых восемь!
Стартует сезон с одиночной смешанной эстафеты 26 ноября, начало гонки в 15.15 по киевскому времени. В тот же день, в воскресенье, в 18.10 состоится одна из самых захватывающих гонок – смешанная эстафета. Женщины побегут индивидуальную гонку 29 ноября в 18 часов 15 минут, мужская индивидуальная гонка пройдет 30 ноября в 18 часов 15 минут. Далее биатлонисты побегут две спринтерские гонки – женская запланирована на 18 часов 45 минут 1 декабря, мужская – на 15 часов 45 минут 2 декабря.
Этап в Эстерсунде завершится двумя гонками преследования. Женщины побегут пасьют 3 декабря в 14 часов 15 минут, мужчины – в тот же день, но чуть позже, - в 16 часов 15 минут. Напомним, что для биатлонистов этот сезон будет олимпийским – они отправятся на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан в феврале следующего года.