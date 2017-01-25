Меркушина завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке на ЧЕ

Молодая биатлонистка из Украины Анастасия Меркушина в очередной раз доказала, что она должна быть в основной украинской сборной, сообщает replyua.net. В первой гонке – индивидуалке – в рамках Чемпионата Европы по биатлону Меркушина стала третьей.
Напомним, что ЧЕ стартовал сегодня с мужской и женской индивидуальных гонок в Душники-Здруй, небольшом польском городе. Анастасия показала не только приличную скорость на лыжне, но и хорошую, уверенную стрельбу. Украинская биатлонистка допустила всего один промах, и именно он не позволил 22-летней спортсменке выиграть «золото» индивидуалки. На финише Меркушина показала только третий результат, отстав от биатлонистки, занявшей второе место, всего на одну секунду. Меркушина уже успела дебютировать на Кубке мира в основной сборной и доказала, что является одной из сильнейших биатлонисток.
На втором месте в индивидуальной гонке сегодня оказалась Светлана Слепцова, опытная биатлонистка из России. «Золото» взяла еще одна россиянка – Ирина Старых. Примечательно, что в мужской гонке победил Александр Логинов, представитель России. Дело в том, что и Старых, и Логинов вернулись в биатлон после дисквалификации из-за употребления допинга.