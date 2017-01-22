Российских биатлонистов полностью оправдали: в докладе Макларена нет ни одного доказательства употребления допинга



Несколько часов назад в итальянском городе Антерсельва завершилось очередное заседание Международного союза биатлонистов, на котором обсуждались результаты расследования по поводу доклада Ричарда Макларена,



Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов России, в интервью Р-Спорт заявил о том, что эксперты не нашли ни одного доказательства употребления допинга российскими биатлонистами, и накануне были закрыты дела в отношении 22 из 29 спортсменов, которых подозревали в употреблении запрещенных препаратов. При этом Кравцов подчеркнул, что до 5 февраля СБР должен дать объяснения по семи биатлонистам, дела которых пока не прекращены. По словам главы IBU Андерса Бессеберга, в Антерсельве обсуждалась очень большая проблема, и антидопинговая работа в России является самой большой проблемой в российском спорте.



«Доклад Макларена – это всего лишь небольшая часть всей информации, с которой приходится работать. Мы не можем огласить всех имен биатлонистов, и детали известны лишь рабочей группе. До конца расследования я имен не назову, но президент СБР может это сделать – у него есть такое право», отметил Бессеберг.

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Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять Несколько часов назад в итальянском городе Антерсельва завершилось очередное заседание Международного союза биатлонистов, на котором обсуждались результаты расследования по поводу доклада Ричарда Макларена, сообщает replyua.net Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов России, в интервью Р-Спорт заявил о том, что эксперты не нашли ни одного доказательства употребления допинга российскими биатлонистами, и накануне были закрыты дела в отношении 22 из 29 спортсменов, которых подозревали в употреблении запрещенных препаратов. При этом Кравцов подчеркнул, что до 5 февраля СБР должен дать объяснения по семи биатлонистам, дела которых пока не прекращены. По словам главы IBU Андерса Бессеберга, в Антерсельве обсуждалась очень большая проблема, и антидопинговая работа в России является самой большой проблемой в российском спорте.«Доклад Макларена – это всего лишь небольшая часть всей информации, с которой приходится работать. Мы не можем огласить всех имен биатлонистов, и детали известны лишь рабочей группе. До конца расследования я имен не назову, но президент СБР может это сделать – у него есть такое право», отметил Бессеберг.