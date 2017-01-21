Этап в Антхольце: расписание и трансляции

В эти дни в итальянском Антерсельва-Анхольтц проходит шестой этап Кубка мира по биатлону, где в ближайшие два дня состоятся четыре зрелищных гонки – два масс-старта и две эстафеты, информирует replyua.net.
Напомним, что вчерашний день подарил украинским фанатам биатлона бронзовую медаль – ее завоевал Сергей Семенов в индивидуальной гонке. Сегодня, 21 января, в Антхольце пройдет женский масс-старт, а также мужская эстафета. В прямом эфире гонки можно будет посмотреть на телеканалах UA: Перший, Матч ТВ, Беларусь 5 и Евроспорт, а также на портале Спортбокс.ру. Женская гонка с общего старта начнется в 14 часов 30 минут по киевскому времени, мужчины выйдут на старт эстафеты чуть позже, в 16 часов 15 минут. Завтра, 22 января, состоятся тоже две гонки – женская эстафета и мужской масс-старт.
Первая прямая трансляция мужской гонки начнется ровно в 12 часов по киевскому времени, а женскую эстафету можно будет посмотреть в 15 часов 45 минут. Напомним, что вчера в индивидуальной гонке Семенов пришел к финишу третьим, второе место досталось французу Мартену Фуркаду, а «золото», причем первое в сезоне, завоевал россиянин Антон Шипулин.