Сергей Семенов прокомментировал свое блестящее выступление в Антхольце

Сергей Семенов, самый титулованный биатлонист Украины, накануне смог завоевать бронзовую медаль в сложнейшей индивидуальной гонке в Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает replyua.net.
Напомним, что прямо на финише Сергей упал и сильно ушибся – на церемонии награждения он был в очках, чтобы болельщики не видели синяка под глазом. «Очень старался, но бежалось тяжело, однако результат в итоге неплохой. Шел без резких движений, и на финишном круге старался уцепиться за Бе, но не удалось. Споткнулся уже на финише – палки встали под лыжами. Очень болезненно приземлился, не могу отойти до сих пор», заявил биатлонист. Также он прокомментировал досадный промах на последнем рубеже, когда не закрылась пятая мишень. «Мне не хватило дыхания. Надо было, наверно, немного подождать с выстрелом», отметил Семенов.
Напомним, что Сергей является чемпионом мира в этом виде биатлонных стартов. Вчера ему досталось третье место с одним промахом. Вторым на финиш пришел Мартен Фуркад, допустивший два промаха. Индивидуальную гонку выиграл россиянин Антон Шипулин с одним промахом. Это его первая победа в текущем сезоне.