валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Мартен Фуркад снова одержал победу в Рупольдинге

Мартен Фуркад снова одержал победу в Рупольдинге
Блестящей победой француза Мартена Фуркада закончилась гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает replyua.net.

Французский биатлонист стартовал первым по итогам спринта, и после первого рубежа у него было хорошее преимущество над соперниками. Однако на втором рубеже француз промахнулся два раза, позволив соперникам приблизиться. На третьем рубеже Фуркад допустил еще один промах, а последнюю стрельбу завершил чисто. На финише у ближайшего соперника норвежца Эмиля Хегле Свендсена француз выиграл почти двадцать секунд. Третьим на финиш пришел чех Михал Крчмарж, что стало полной неожиданностью, поскольку после последнего огневого рубежа третьим уверенно шел россиянин Антон Шипулин, однако за несколько метров до финиша он пропустил вперед чешского биатлониста.

Украинские спортсмены не смогли попасть даже в топ-15, поскольку допускали промахи на рубежах. Лучшее время показал Дмитрий Пидручный, занявший 18-е место. Артем Прима завершил пасьют на 27-ом месте, а Сергей Семенов стал только 46-м, допустив четыре промаха.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)
Важное за сутки

Последние новости

Муждабаев о гибридности экономики в Украине

Бывший водитель Нетаниягу осужден за педофилию

Перемещение американских солдат будет осуществляться один раз девять месяцев

Перейдет ли Сидорчук из Динамо в Фенербахче

Муждабаев: кого можно считать самой здоровой частью российского общества?

В Минсоцполитики рассказали, сколько денег нужно для выплаты пенсии на Донбассе

По мнению Ляшко "Правительственные дауны" ставят Украину на грань банкроства

Перевод пенсий из России в Израиль станет возможен с начала апреля

Мотузяник рассказал подробности проверки частей ВС РФ

Ученые: Почему секс в космосе - это плохая идея

Две россиянки попросили убежища в Украине в пункте пропуска под Харьковом

ДТП в центре Киева унесло человеческую жизнь

Какую воду безопаснее пить?

Жизнь без прослушки, возможно ли это? Большая дыра в Viber

Власти Германии готовы к кибератакам во время выборов

«Обитель зла: Последняя глава» скоро в кино

Балчун: в Украине появится поезд с вагонами-трансформерами

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Бабченко: Госдума может запретить поцелуи в общественных местах

Луис Адриано из «Шахтера» переходит в российский клуб

 Новости за день