Мартен Фуркад снова одержал победу в Рупольдинге

Блестящей победой француза Мартена Фуркада закончилась гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает replyua.net.
Французский биатлонист стартовал первым по итогам спринта, и после первого рубежа у него было хорошее преимущество над соперниками. Однако на втором рубеже француз промахнулся два раза, позволив соперникам приблизиться. На третьем рубеже Фуркад допустил еще один промах, а последнюю стрельбу завершил чисто. На финише у ближайшего соперника норвежца Эмиля Хегле Свендсена француз выиграл почти двадцать секунд. Третьим на финиш пришел чех Михал Крчмарж, что стало полной неожиданностью, поскольку после последнего огневого рубежа третьим уверенно шел россиянин Антон Шипулин, однако за несколько метров до финиша он пропустил вперед чешского биатлониста.
Украинские спортсмены не смогли попасть даже в топ-15, поскольку допускали промахи на рубежах. Лучшее время показал Дмитрий Пидручный, занявший 18-е место. Артем Прима завершил пасьют на 27-ом месте, а Сергей Семенов стал только 46-м, допустив четыре промаха.