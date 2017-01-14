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Мартен Фуркад сделал многообещающее заявление

Мартен Фуркад сделал многообещающее заявление
Король биатлонного мира Мартен Фуркад, который в этом сезоне не знает поражений и не имеет соперников, заявил о том, что главной целью его спортивной карьеры является побить рекорд прежнего короля биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.

«Помимо цели просто побеждать в гонках, у меня есть еще одна мечта. У меня есть дополнительные задачи и стремления – к примеру, мне очень хочет побить рекорд Бьорндалена по количеству побед в одном сезоне», подчеркнул француз. Нужно отметить, что для Бьорндалена самым удачным был сезон 2004-2005, когда норвежец одержал победу в двенадцати гонках. Судя по всему, Мартен имеет все шансы побить рекорд именитого норвежца, на счету которого несколько сотен подиумов за карьеру.

По словам Фуркада, именно такие высокие цели помогают ему сохранять здравый взгляд на некоторые вещи и скромность, несмотря на огромное преимущество над соперниками. Напомним, что в этом сезоне Мартен Фуркад одержал уже девять побед в личных гонках, впереди еще несколько этапов Кубка мира, а также Чемпионат мира по биатлону.
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