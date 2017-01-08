Этап в Оберхофе: расписание гонок и прямые трансляции

Сегодня в немецком Оберхофе заканчивается четвертый этап Кубка мира по биатлону, передает replyua.net. В воскресенье пройдут мужская и женская гонки с общего старта.
Обе гонки будут транслировать в прямом эфире телеканалы Матч ТВ, Евроспорт и UA: Перший. Мужской масс-старт начнется в 13 часов 30 минут по киевскому времени, женский - в 15 часов 40 минут. Пока ни в одной из гонок, а их было четыре, украинские биатлонисты не попали в медали. В мужском спринте лучшим из украинских биатлонистов стал Сергей Семенов, занявший 14-е место, в женском спринте отличилась Елена Пидгрушная, пришедшая на финиш седьмой. А вот мужская гонка преследования для украинских спортсменов сложилась удачно – Артем Прима, стартовавший с далекой 57-ой позиции, установил абсолютный рекорд пасьютов, отыграв 48 мест. В итоге на финише Прима был девятым.
В женской гонке преследования украинки не порадовали результатами – Юлия Джима стала лучшей из наших, заняв лишь 15-ое место. Что касается Пидгрушной, которая выходила на старт в числе лидеров, то ей пришлось сойти с дистанции. Елена допустила много промахов и после третьего рубежа закончила гонку, чтобы сберечь силы на масс-старт.