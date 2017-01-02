валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Расписание гонок в Оберхофе: где и когда смотреть?

Расписание гонок в Оберхофе: где и когда смотреть?
Фанаты биатлона с нетерпением ждут начала очередного этапа Кубка мира, который начнется в немецком Оберхофе 5 января, информирует replyua.net.

В рамках очередного Кубка мира пройдут шесть гонок – спринт, пасьют и масс-старт. Прямые трансляции всех гонок будут осуществлять сразу несколько телеканалов – UA: Перший, Матч ТВ, Евроспорт, а также портал Спортбокс. 5 января, в четверг, в Оберхофе пройдет мужская спринтерская гонка, которая начнется в 15 часов 15 минут по киевскому времени. На следующий день, в пятницу, в это же время, биатлонных болельщиков ждет женская спринтерская гонка. Субботний день порадует болельщиков сразу двумя пасьютами. В 12 часов 30 минут в прямом эфире будет показана мужская гонка преследования, а в 15 часов 40 минут свою дистанцию побегут уже биатлонистки.

В воскресенье, 8 января, фанатов ждет не менее увлекательный день. Очередные старты Кубка мира завершатся женским и мужским масс-стартами. Мужчины побегут свою дистанцию в 13 часов 30 минут по киевскому времени, а тридцать лучших биатлонисток возьмут старт чуть позже – в 15 часов 40 минут.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: новостей немного, но они очень важные
Важное за сутки
02 янв 2017
11134

Российский куратор «ДНР» открыто признался в причастности Путина к военным действиям на Донбассе

Александр Жучковский, являющийся пособником самопровозглашенной «ДНР» из России, многократно утверждающий, что Россия непосредственно руководит сепаратистами на Донбассе, в очередной раз озвучил

01 янв 2017
8885

Россияне назвали украинца Леонида Быкова «ватником» и гордостью России

Прошлый год ознаменовался нарастанием информационной войны между Украиной и Россией. Достижением этого года стало то, что мы сохранили нашу государственность, несмотря на действия врага, но также мы

Последние новости

Виктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Хто після Обами стане новим "пугалом" для Росії - ЗМІ

После ухода Обамы Меркель станет новым «пугалом» для россиян – NYT

Маккейн: в 2017-м Украина победит захватчиков и отправит их домой

Поліція Стамбула затримала 8 осіб щодо теракту в "Reina"

Блогер: За Коломойским, который идет по пути Курченко, уже выстроилась целая очередь

Вибух у Багдаді: Кількість загиблих зросла до 35 людей

Конгресс пригрозил Трампу «реакцией» за отмену санкций к России

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є поранені

Журналист: то, что мы вошли в этот год с визами, – на 99% вина ЕС, а не Порошенко

Світоліна вдало почала новий сезон

В одном из зданий Рима, принадлежавших Ватикану, открыли McDonald's

У Порошенка розповіли про переговори з агресором

У Росії помер відомий футболіст

Озвучен громкий прогноз Туки по возвращению Киевом Донбасса

Вибух у Багдаді: Загинуло 17 людей

Блогер предложил сравнить достижения Украины и России в 2016 году

Украинцев попросили быть осторожными в Турции

Аксьонова розлютило святкування дня народження Бандери: Людожери

В результаті п'яного конфлікту на Донеччині загинув військовий

 Новости за день