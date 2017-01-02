Расписание гонок в Оберхофе: где и когда смотреть?

Фанаты биатлона с нетерпением ждут начала очередного этапа Кубка мира, который начнется в немецком Оберхофе 5 января, информирует replyua.net.
В рамках очередного Кубка мира пройдут шесть гонок – спринт, пасьют и масс-старт. Прямые трансляции всех гонок будут осуществлять сразу несколько телеканалов – UA: Перший, Матч ТВ, Евроспорт, а также портал Спортбокс. 5 января, в четверг, в Оберхофе пройдет мужская спринтерская гонка, которая начнется в 15 часов 15 минут по киевскому времени. На следующий день, в пятницу, в это же время, биатлонных болельщиков ждет женская спринтерская гонка. Субботний день порадует болельщиков сразу двумя пасьютами. В 12 часов 30 минут в прямом эфире будет показана мужская гонка преследования, а в 15 часов 40 минут свою дистанцию побегут уже биатлонистки.
В воскресенье, 8 января, фанатов ждет не менее увлекательный день. Очередные старты Кубка мира завершатся женским и мужским масс-стартами. Мужчины побегут свою дистанцию в 13 часов 30 минут по киевскому времени, а тридцать лучших биатлонисток возьмут старт чуть позже – в 15 часов 40 минут.