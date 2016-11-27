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«За любую сборную, но не за Украину», - Лапшин получил ответ от СБР

«За любую сборную, но не за Украину», - Лапшин получил ответ от СБР
В эфире одного из украинских телеканалов Владимир Брынзак, президент Федерации биатлона Украины, рассказал о вопиющем и несправедливом инциденте, который устроил Союз биатлонистов России Тимофею Лапшину, передает replyua.net.

В это межсезонье Тимофей, которого постоянно «динамят» в России и не берут в основную сборную, приезжал в Киев и высказал желание выступать за сборную Украины, однако получил жесткий ответ от СБР. По словам Брынзака, биатлонисту заявили, что он может принимать гражданство любой страны и выступать за сборную любой страны, но только не за Украину. Политика вмешалась и в биатлон, а ведь Лапшин мог бы добиться больших успехов, выступая за Украину.

В нашей женской сборной много сильных спортсменок, чего не скажешь о мужской – парням явно не хватает если не лидера, то хотя бы опытного биатлониста, который мог бы пополнить эстафетную четверку. Напомним, что Тимофей находится в отношениях с Ольгой Абрамовой, украинской биатлонисткой. Сейчас Лапшин рассматривает предложение от Южной Кореи.
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