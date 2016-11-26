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Старт биатлонного сезона: где и когда смотреть гонки?

Старт биатлонного сезона: где и когда смотреть гонки?
Завтра, 27 ноября, в шведском Эстерсунде начинается первый этап Кубка мира по биатлону в этом сезоне, информирует replyua.net. Первый этап продлится целую неделю, и в воскресенье биатлонные болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию сразу двух гонок – смешанной эстафеты и еще одной эстафеты (супермикст).

В прямом эфире гонки будет транслировать только один украинский телеканал – «UA: Перший». Также биатлон можно будет посмотреть в прямом эфире на «Матч! Арена», «Матч ТВ», Евроспорт, «Беларусь 5». Без реклам в режиме нон-стоп гонки будет транслировать портал Спортбокс. Обычная смешанная эстафета завтра начнется в 16 30 минут, а одиночная смешанка – в 19 часов 10 минут.

Следующая гонка (индивидуальная у женщин) запланирована на 30 ноября, среду, а мужскую индивидуалку можно будет посмотреть 1 декабря, в четверг. Мужской и женский спринты состоятся в следующую субботу, в 12.15 и 15.45 часов по киевскому времени. Этап в Эстерсунде завершится в следующее воскресенье двумя пасьютами (гонками преследования). Они начнутся в 12 часов 15 минут и в 14 часов 20 минут.
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