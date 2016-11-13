Украинки взяли две медали на международном турнире

На Международном турнире по биатлону в Шушене украинским биатлонистам удалось завоевать несколько наград, а в сегодняшнем масс-старте наши девушки завоевали сразу две медали, в том числе и высшего достоинства, информирует replyua.net. Сегодня в гонке с общего старта яркую победу одержала Юлия Джима, а на втором месте оказалась Елена Пидгрушная.
Наши девушки покорили пьедестал, не дав француженке Жюстин Браза подняться выше третьего места. Несмотря на то, что Джима допустила один промах на огневом рубеже, к финишу она пришла первой – Юлия продемонстрировала отличную скорость. Однако Пидгрушная вообще не допустила ни одного промаха, но слишком долго тянула со стрельбой, и на дистанции отстала от Джимы уже на 18 секунд.
У француженки скорость была лучше, чем у украинских биатлонисток, но Браза намазала целых три раза, и штрафные круги отбросили ее от Джимы на 37 секунд. Также неплохо выступили украинки Меркушина, Журавок и Бондарь, занявшие в масс-старте 7, 10 и 12 места соответственно. Напомним, что до начала официального биатлонного сезона остается всего две недели.
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