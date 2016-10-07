Украинские биатлонисты получили супервозможности для подготовки к Олимпиаде

Биатлонисты Украины получат совершенно новые возможности для того, чтобы успеть подготовиться к Олимпийским играм 2018 года. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», биатлонисты смогут проводить тренировки на лучших трассах Европы и мира и окончательно прекратят тренироваться на территории России.
Владимир Брынзак, президент Федерации биатлона Украины, заявил о том, что теперь у биатлонистов появился новый спонсор – «Перша приватна броварня», с которым был подписан двухгодичный контракт. Ранее биатлонисты также работали с этой компанией, отметил Брынзак, однако теперь будет переход на масштабное сотрудничество. Брынзак рассказал, что раньше финансирование основной сборной было очень скудным, и приходилось проводить тренировочные сборы только на территории РФ, но теперь открываются совершенно другие перспективы – ребята смогут проводить тренировки на лучших европейских трассах, и это, несомненно, поможет в подготовке к предстоящей Олимпиаде.
Брынзак напомнил всем, что из всех зимних видов спорта только в биатлоне Украина может показать очень высокие результаты, и на биатлонистов делают большие ставки, поэтому этот вид спорта необходимо развивать.
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