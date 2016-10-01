Бьорндален и Домрачева стали родителями

Срочная новость несколько минут назад пришла из столицы Беларуси, Минска, - олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева впервые стала мамой. Как информирует replyua.net, белорусская спортсменка заранее предупредила всех о том, что не собирается рожать за границей и останется в Минске.
Сегодня, 1 октября, у супружеской пары Оле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой родилась дочь. Стало известно, что малышка появилась на свет абсолютно здоровой, с весом 3650 граммов. И девочка, и Даша чувствуют себя прекрасно. Домрачева рожала в самом обычном роддоме – в перинатальном центре Минска, однако для нее выделили палату повышенной комфортности. Напомним, что слухи о романе норвежца и белоруски поползли еще несколько лет назад, однако спортсмены тщательно скрывали свой роман. Только весной этого года Дарья призналась, что ждет ребенка.
Пара поженилась летом 2016 года. Для Дарьи – это первый брак, а Бьорндален был женат на биатлонистке Натали Сантер, с которой развелся несколько лет назад. Для норвежца, которому в январе исполнится 43 года, рождение первенца – самое большое счастье в жизни. И Домрачева, и Бьорндален являются многократными чемпионами мира и Олимпийских игр.
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