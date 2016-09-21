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Бьорндален осел в белорусских Раубичах и выигрывает местные соревнования

Бьорндален осел в белорусских Раубичах и выигрывает местные соревнования
Оле-Эйнар Бьорндален, самый титулованный биатлонист в мире, похоже, решил надолго поселиться в Беларуси, где родилась и живет его супруга Дарья Домрачева. Как сообщает replyua.net, норвежский спортсмен даже принял участие в местных соревнованиях и выиграл медаль.

В Раубичах проходит летний чемпионат страны по биатлону, и организаторы приняли от Бьорндалена заявку на участие. В первом соревновании, мужском спринте, норвежец не смог одержать победу, однако занял почетное второе место, уступив, естественно, представителю Беларуси Юрию Лядову. По словам биатлониста, эта соревновательная практика важна для него, и в Беларуси очень достойные соперники, и, к тому же, прекрасная трасса с великолепным покрытием. Также Бьорндален подчеркнул, что ему понравилась стрельба в непростых погодных условиях, которые максимально приближены к зимним.

Напомним, что несколько месяцев назад Дарья Домрачева, самая известная белорусская биатлонистка, заявила о том, что ждет ребенка от Бьорндалена, а чуть позже биатлонисты поженились. Сейчас Даша находится на девятом месяце беременности, и супруг принял решение быть рядом с ней и находиться в Беларуси.

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