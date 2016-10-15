Украинские баскетболистки уступили чешкам в финале ЧМ

В финале чемпионата мира по баскетболу украинским спортсменкам не удалось завоевать золотую медаль, и они уступили представительницам сборной Чехии. Как информирует replyua.net, украинские баскетболистки проиграли чешкам со счетом 21:11. На этом чемпионате мира у нашей сборной все складывалось очень удачно до самого финала.
В полуфинале украинские баскетболистки в последние минуты вырвали победу у представительниц сборной Испании, и матч закончился со счетом 19:15 в нашу пользу. Нашим девушкам удача улыбнулась и в четверть финале, когда удалось победить представительниц сильной команды из Франции – украинки победили со счетом 21:10. Напомним, что чемпионат мира по баскетболу проходил в Китае. Наша сборная выступала в своем самом сильном составе: Евгения Спитковская из Чугуева, Анна Зарицкая из Бердянска, Вита Горобец из Киева, Дарья Завидна из Луцка.
В этом сезоне украинскую сборную по баскетболу тренируют Владимир Холопов и Юрий Процюк. Напомним, что ранее сборная Украины также смогла пробиться на чемпионат Европы, который пройдет в 2017 году. Украинские спортсмены соревновались с представителями сборных Словении, Болгарии и Косово.
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