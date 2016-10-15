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Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу

Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу
Наші дівчата обіграли іспанок в півфіналі турніру 3х3. Жіноча збірна України (3Х3) вийшла у фінал чемпіонату світу з баскетболу. Українки успішно впоралися з іспанками, і тепер в боротьбі за головний трофей посперечаються з чешками, котрі змогли обіграти збірну США, інформує replyua.net.

Якщо сказати, що гра виявилася напруженою та емоційною – це нічого не сказати, тому що більше половини ігрового часу суперниць відділяло одне очко. Ривок наша команда зробила за рахунку 10: 9. Здобувши перевагу в 5 очок, українки підпустили суперниць впритул – 15:13. До кінця матчу залишалося кілька хвилин, і тут дівчата зіграли дуже грамотно. Підбирали практично всі м'ячі, атакували з-під щита. Примітно, що Аня Зарицька останній м'яч закидала лежачи на підлозі! Вистраждана і впевнена перемога українок – 19:15. За нашу команду грали Віта Горобець, Євгенія Спітковская, Дарина Завидна та Анна Зарицька. Саме неймовірне влучання Зарицької на останніх секундах гри остаточно заспокоїло суперниць.

У фіналі збірна України зіграє проти Чехії, яка в півфіналі теж в напруженому матчі перемогла фаворитів змагань США – 21:18.

Горячая тема: Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал
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